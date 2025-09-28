Fc Osimo supera la Passatempese. Loreto inizia a muovere la classifica

Fc Osimo si aggiudica il derby di Passatempo (girone B). Nel C per il Loreto primo punto del campionato.

Prima categoria, seconda giornata (ore 15:30).

Girone B. Oggi: Filottranese-Real Cameranese. Ieri: Olimpia Marzocca-Pietralacroce 1-1, Borgo Minonna-Argignano 1-1, Castelbellino-Cupramontana 2-1, Castelleonese-Barbara Monserra 0-0, Cingolana-Borghetto 1-2, Passatempese-FC Osimo 0-2, Staffolo-Le Torri Castelplanio 1-2. Classifica: FC Osimo e Le Torri C. 6; O.Marzocca, Barbara M., Castelbellino e Borghetto 4; Filottranese 3; Argignano 2; Real Cameranese, Staffolo, Pietralacroce, Castelleonese, B.Minonna e Passatempese 1; Cupramontana e CIngolana 0. Prossimo turno: B.Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara M., Cingolana-Borghetto, Filottranese-Real Cameranese, O.Marzocca-Pietralacroce, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri.

Girone C. Oggi: Potenza Picena-Elite Tolentino (ore 15). Ieri: Santa Maria Apparente-Montecassiano 2-2, Montegiorgio-Portorecanati 2-2, Montemilone Pollenza-Cluentina 5-1, Pinturetta-Porto Potenza 3-1, Belfortese-Appignanese 1-0, Castelraimondo-Loreto 1-1, San Claudio-Montecosaro 2-0. Classifica: Belfortese e Pinturetta 6; Montegiorgio e Montecassiano 4; M.Pollenza, San Claudio, Montecosaro e Appignanese 3; Portorecanati, S.M.Apparente e Castelraimondo 2; Loreto e Cluentina 1; Potenza Picena, E.Tolentino e Porto Potenza 0. Prossimo turno: Belfortese-Appignanese, Castelraimondo-Loreto, Montegiorgio-Portorecanati, M.Pollenza-Cluentina, Pinturetta-Porto Potenza, Potenza Picena-E.Tolentino, S.M.Apparente-Montecassiano, S.Claudio-Montecosaro.