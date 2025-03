Fdi, Belinda Raffaeli confermata coordinatrice

Con il Congresso del circolo di Fratelli d’Italia di Loreto sta per chiudersi l’intensa attività del partito in provincia. Ai lavori congressuali hanno partecipato i vertici regionali e provinciali del partito e al termine è stata confermata coordinatrice Belinda Raffaeli, che ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e per il sostegno ricevuto: "Siamo pronti per tutte le sfide che ci attendono e non ci faremo trovare impreparati. Loreto rimane al centro del progetto di Fratelli d’Italia, con la determinazione di portare avanti le nostre battaglie per il territorio".