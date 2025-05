Fdi, eletto il nuovo coordinatore: al timone arriva Alessandro Regni

Si è svolto il Congresso comunale di Fratelli d’Italia. Un’occasione di confronto e di dialogo che si è conclusa con la votazione del nuovo Coordinatore comunale: scelto all’unanimità Alessandro Regni. Insieme a lui è stato eletto anche il nuovo Direttivo che sarà composto dall’avvocato Corrado Canafoglia come vice coordinatore, l’ex comandante Polizia di Stato Paolo Molinelli come segretario e i membri Federica Allegrezza, Stefano Caiterzi, Claudio Crivellini e Marianna Trentacoste. In aggiunta, è stato indicato Michele Iozzino in qualità di addetto stampa. "Mi sento investito di una grande responsabilità e di un grande onore - commenta il neoeletto coordinatore - mi impegnerò per rispondere alla fiducia dei cittadini e dei tesserati. Attraverso una buona comunicazione abbiamo l’obiettivo di migliorare sempre di più per essere un punto di riferimento per tutti i senigalliesi". A esprime la propria soddisfazione anche il Coordinatore provinciale ed eurodeputato Carlo Ciccioli: "Fratelli d’Italia è un partito in salute, stanno nascendo nuovi circoli in tutta la nostra provincia. A Senigallia vedo un gruppo di lavoro forte e con voglia di fare".