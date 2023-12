FdI mischia le carte:. Ciccioli si dimette da capogruppo, c’è Livi

Incompatibilità tra incarichi, Carlo Ciccioli si dimette dal suo ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione. Al suo posto arriva il consigliere Simone Livi. La notizia liquidata con un breve comunicato di poche righe: "Si comunica che a seguito dell’assemblea dei consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia di oggi (ieri, ndr), è stato deliberato all’unanimità l’avvicendamento nel ruolo di presidente del gruppo consiliare da parte del consigliere Carlo Ciccioli per incompatibilità statutaria, in quanto recentemente eletto presidente provinciale del partito ad Ancona.

Il nuovo capogruppo è il consigliere Simone Livi, il vice capogruppo è il consigliere Marco Ausili (che sostituisce il consigliere Pierpaolo Borroni, componente dell’ufficio di presidenza). Questo provvedimento interno al gruppo consiliare ha effetto immediato".

A confermare l’incompatibilità dei due ruoli è stato proprio lo stesso Ciccioli: "In questi tre anni ho svolto l’incarico coinvolgendo tutti i componenti per sostenere le azioni della Giunta e le iniziative da noi stessi proposte come lavori d’aula".