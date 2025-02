Fdi tira Pirani per la giacchetta. Si riunisce Base popolare di Orsetti

Il congresso del circolo Fratelli d’Italia a Osimo si terrà lunedì e potrebbe aprire a scenari nuovi in vista di una corsa compatta del centrodestra alle prossime elezioni, ancora lontana. Se da una parte pare l’ex sindaco Francesco Pirani è tirato per la giacchetta da quel partito e da tanti altri che sono rimasti forti simpatizzanti, dall’altra la sua discesa in campo sarebbe incerta per la presenza delle Liste civiche che restano ferme in attesa che qualcosa si muova.

Venerdì sera invece si riunisce per un incontro a teatro sull’Europa organizzato da Base popolare di Raimondo Orsetti. Intanto il commissario di Forza Italia Monica Santoni annuncia l’ingresso nel direttivo di Jessica De Crescenzo, molto conosciuta a Osimo per il suo grande impegno nel sociale: "Anche ad Osimo FI continua ad affermarsi una realtà in rapida espansione grazie alla nostra offerta politica fondata sui principi di coerenza, lealtà, al servizio dei cittadini e del bene comune".

In attesa di lunedì, i circoli di FdI di Numana e Sirolo hanno già aperto la stagione congressuale alle Cave. Il parlamentare Carlo Ciccioli ha detto: "La presenza organizzata nella costa a sud di Ancona è fondamentale per Fratelli d’Italia. Sirolo e Numana sono cittadine dove il centrodestra si è affermato tra i primi nella nostra provincia, e dove è sempre stato molto radicato. La vostra iniziativa politica deve essere sempre più forte e punto di riferimento tra le liste civiche locali ed il nostro governo regionale e nazionale". Riconfermato Giuseppe Monaco per Numana e nominata Barbara Fabiani per Sirolo.