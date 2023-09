Febbre Dengue a Senigallia: Disinfestazione in Via Raffaello Sanzio

Un caso di febbre Dengue in città, l’Amministrazione avvia la disinfestazione. La affidataria del servizio di disinfestazione effettuerà il trattamento antilarvale ed il trattamento adulticida entro un raggio di 200 metri dall’abitazione in cui è stato individuato il caso di febbre Dengue. Il trattamento consiste nella nebulizzazione di un prodotto antilarvale e adulticida che interesserà tutti gli spazi aperti di attività, condomini e abitazioni nei pressi di via Raffaello Sanzio dalle ore 22 alle 24 di giovedì 14 settembre 2023, in modo da contenere il più possibile la presenza di zanzare sul territorio. Tenere finestre al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica. Inoltre, considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. Dopo il trattamento rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso.