Federazione Ingegneri delle Marche: "Così più garanzie per le maestranze"

"Il monitoraggio dei cantieri disposto con l’ordinanza 216/2025 consente di contrastare fenomeni di illegalità e contribuisce a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro nei cantieri – dice Massimo Conti (nella foto), presidente della Federazione regionale Ordini Ingegneri Marche –. In particolare su quest’ultimo aspetto, i tecnici che operano nella ricostruzione sono l’organo preposto più vicino al lavoratore con il coordinante per la sicurezza in fase di esecuzione che opera nel cantiere. Il mondo della ricostruzione del post sisma del Centro Italia è al passo con la tecnologia dei cantieri più avanzati al servizio della sicurezza. Dopo l’introduzione con il testo unico per la ricostruzione del monitoraggio sismico delle costruzioni, atto a controllare gli immobili durante nuove scosse sismiche, si avanza con il monitoraggio anche degli operatori della ricostruzione.

Tramite un gestionale interoperabile con la piattaforma Gedisi sarà possibile gestire automaticamente il settimanale di cantiere.

La capacità di controllare automaticamente le presenze nei cantieri è un’intuizione che permette di perseguire con maggiore certezza la sicurezza dei lavoratori. I tecnici non possono che apprezzare l’utilizzo della tecnologia al servizio della sicurezza. Anche i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione (Cse) saranno maggiormente informati delle presenze e potranno così monitorare anche da remoto le maestranze".