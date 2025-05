Federconsumatori Apre un nuovo sportello. Servizi al cittadino: dallo Spid all’energia

Energia elettrica e gas, telefonia, banche e società finanziarie (anche sovraindebitamento), assicurazioni, società di trasporto pubblico, tasse, tributi e rapporti con enti pubblici, acquisto di beni e servizi: prestazioni di cui si occuperà il nuovo sportello della Federconsumatori, che apre oggi a San Sisto, in via Tommaso Albinoni 56 nella sede dello Spi-Cgil.

"Negli sportelli di Federconsumatori, inoltre, saranno svolte anche attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’uso corretto e sicuro del digitale. Gli utenti - anticipa il presidente di Federconsumatori Perugia, Sandro Petruzzi - potranno ricevere informazioni sia sull’uso di strumenti digitali ormai imprescindibili, come lo SPID o la CIE, sia su temi più specifici come l’uso del portale Arera per ottenere informazioni sul mercato dell’energia e per comparare le offerte, o l’uso del portale PagoPA per pagare multe, tasse e cartelle varie. Verranno inoltre fornite le informazioni fondamentali per difendersi dai principali pericoli del Web (da phishing alle truffe online). Anche quest’anno Federconsumatori grazie all’insostituibile supporto dei volontari e volontarie, dei consulenti ,dei giovani del servizio civile e della convenzione con la Regione per la gestione dei fondi derivanti dalle multe antitrust, riuscirà a fornire l’assistenza sempre più indispensabile per i consumatori. Il focus aggiuntivo sul digitale è lo specchio dei tempi: non se ne può più fare a meno, anche per i tanti vantaggi, ma va usato con cognizione di causa".

Silvia Angelici