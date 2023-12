Federfarma garantisce: "Il Ranexa gratuito è finalmente disponibile"

Sarà il Codin, consorzio per il coordinamento della distribuzione diretta del farmaco in regime di convenzione speciale, a curare rapidamente la fornitura alle farmacie del Ranexa, un farmaco per patologie cardiache, detto salvavita, nei dosaggi 375mg, 500mg,750mg. Sarà una distribuzione per conto. I pazienti che ne avranno bisogno lo potranno avere gratuitamente fino a quando non sarà in commercio, anche nelle Marche, il suo equivalente per il quale è stata già decisa la gratuità agli aventi bisogno. Il Ranexa infatti è diventato a pagamento da luglio scorso e diversi lettori avevano segnalato il problema al Carlino che si era fatto portavoce delle loro osservazioni. Il punto polemico riguardava il fatto che non si trovava ancora il farmaco generico. L’assessorato regionale alla Sanità però nei giorni scorsi ha annunciato che in attesa del medicinale equivalente la Regione garantirà gratuito quello originale. Il presidente regionale di Federfarma, Marco Meconi, ha espresso soddisfazione per l’annuncio che il sistema sanitario regionale ha deliberato di portare il farmaco Ranexa, principio attivo Ranolazina, in distribuzione per conto nelle farmacie convenzionate con il servizio sanitario e quindi gratuitamente per assistiti, in via eccezionale e temporanea, limitatamente al perdurare dello stato di carenza dei medicinali equivalenti, a base di Ranolazina, registrata a livello regionale e nazionale. "Nella delibera della Regione – scrive in una nota Federfarma - che con tempestiva sensibilità ha recepito le sollecitazioni dei cittadini e anche di Federfarma ed Assofarm, si dà mandato all’ Agenzia Regionale Sanitaria di determinare la data in cui terminerà la distribuzione per conto del farmaco Ranexa a seguito della disponibilità dei farmaci equivalenti nelle farmacie convenzionate della Regione Marche".