Il medico Federica Iezzi di Torrette: “Bombe cadute vicino al nostro ospedale, qui a Gaza è l’inferno”

Ancona, 1 settembre 2024 – “Le bombe sono cadute a 200 metri dal nostro ospedale. Qui è l’inferno”. A dirlo è Federica Iezzi, cardiochirurga dell’ospedale di Torrette e chirurga di guerra, da un mese in servizio dentro la Striscia di Gaza con Medici Senza Frontiere. Alcune settimane fa il Carlino aveva dato la notizia della sua partenza per la delicatissima missione, una delle più difficili, tecnicamente ed emotivamente, della sua carriera. Ora è passato quasi un mese dal suo arrivo a Gaza e un altro forse ne dovrà trascorrere prima del ritorno in Italia.

Oltre alle incursioni e ai bombardamenti da parte delle Forze di Difesa Israeliane (Ids), quasi ininterrotti dall’ottobre 2023 dopo il blitz terroristico di Hamas nel sud di Israele, la martoriata popolazione di Gaza deve affrontare un’altra emergenza: “Il nostro ospedale – spiega la Iezzi – è stato designato come uno degli hub per la vaccinazione contro la poliomielite e per questo abbiamo riservato un’area riservata. Le operazioni inizieranno a breve e dureranno tre giorni. In questi tre giorni le violenze dovrebbero interrompersi, ma soltanto nella zona dell’ospedale e per poche ore al giorno. L’allarme adesso è la polio, ma presto potrebbero arrivare altre emergenze, penso al colera. La causa dell’infezione? Sicuramente le condizioni igienico-sanitarie e il fatto che dentro Gaza è difficile far arrivare qualsiasi tipo di materiale. Ricordiamo che l’allarme poliomielite a Gaza interessa circa 640mila bambini che devono essere urgentemente vaccinati. Si tratta dell’ennesimo dramma a cui è costretta la popolazione civile della Striscia, da nord a sud. Medici Senza Frontiere, l’organizzazione per cui io opero qui a Gaza, è stata in grado di attivare in pochissimo tempo questo ospedale da campo, un centro ospedaliero in cui si fa tutto, dall’accoglienza delle emergenze alla chirurgia di guerra”.

L’ospedale di cui parla la Iezzi si chiama Al-Aqsa e si trova nei pressi di Deir al-Balah, nel centro della Striscia. Come sempre accade, Msf è in prima linea nei conflitti e in poco tempo è riuscita a mettere in atto un intervento fondamentale a sostengo della popolazione civile vista la devastata situazione sanitaria di quel territorio sotto ostaggio di Tel Aviv.

L’ultima settimana è stata molto delicata: “Qui da noi arrivano soprattutto bambini, alcuni piccolissimi, con ferite tremende provocate dalle armi – è il racconto della cardiochirurga di Torrette – ferite di guerra e non per altre cause. Non è la mia prima missione in scenari di guerra, ma questa è sicuramente un’altra cosa rispetto al passato. Non mi è mai capitato di dover trattare così tanti bambini feriti con colpi d’arma da fuoco alla testa, al collo”.

È già passato un mese ormai dal suo arrivo, ma al momento l’orizzonte della missione di Federica Iezzi è ancora nebuloso: “Di solito le rotazioni del personale in Msf è in media di sei settimane, ma ci sono tanti fattori da dover analizzare. Non so quando dovrò lasciare la Striscia”.