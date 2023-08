Federica, medico di guerra "Ogni giorno arrivavano persone ferite da arma da fuoco"

di Pierfrancesco Curzi

Due mesi a curare civili feriti nell’inferno del Sudan. Federica Iezzi, 40 anni, cardiochirurga dell’ospedale di Torrette, è rientrata al lavoro ad Ancona e racconta la sua difficile esperienza nel Paese martoriato da una guerra civile nei giorni più difficili, poco dopo il golpe avvenuto a metà aprile. Lo ha fatto per conto di Medici Senza Frontiere, l’organizzazione internazionale con sede a Ginevra che copre tutte le zone di crisi del mondo. La Iezzi, da anni nella pianta organica della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Torrette, ha avuto esperienze simili a Gaza, Haiti nel 2022 e Yemen tra 2020 e 2021 con Msf, ma ha operato anche in Afghanistan, Siria, Iraq, Somalia e così via: "Sono arrivata con la squadra di Msf pochissimi giorni dopo l’inizio delle ostilità a metà aprile _ racconta al Carlino la Iezzi _ quando la situazione era già fuori controllo. Una guerra che all’inizio si è consumata all’interno della capitale, Khartoum, per poi propagarsi in altre aree del Paese, compreso il Darfur. La nostra squadra era composta da 7 persone, io ero l’unico chirurgo e poi c’erano due anestesisti, due infermieri, un logista e il capomissione. Abbiamo scelto come base un ospedale che avesse determinate caratteristiche e da subito siamo stati operativi. È stata una delle missioni più difficili, con il conflitto molto vicino all’ospedale, nessuna regola e il rischio di diventare bersagli di un bombardamento o di una scorribanda. A differenza di altri scenari, in Sudan non esisteva uno schema, delle regole d’ingaggio e a fronteggiarsi erano gruppi irregolari con cui era difficile entrare in contatto. Io e la mia squadra dovevamo restare tre settimane, ma le autorità che avevano il controllo degli accessi a Khartoum, vista la situazione, hanno bloccato a lungo le concessioni dei visti. Così, la squadra che è venuta a darci il cambio per proseguire l’attività dell’ospedale, non è arrivata prima di due mesi. Solo a metà giugno siamo riusciti a essere evacuati". Un viaggio lungo e complicato dall’Italia a Bruxelles per il visto, poi in aereo fino a Jeddah (Arabia Saudita) con transito in Turchia e poi via nave fino a Port Sudan: "Da lì in auto fino alla capitale _ prosegue il racconto della Iezzi _, oltre mille chilometri resi interminabili da blocchi stradali, check-point e così via. Abbiamo scelto l’ospedale al-Basher Teaching Hospital perché aveva tre sale operatorie, un pronto soccorso con triage, un centro trasfusionale e un laboratorio interno. Ogni giorno arrivavano decine di pazienti feriti, civili soprattutto, vittime di bombardamenti o colpi d’arma da fuoco. A maggio c’è stata una mass casualty (accesso di massa di feriti, ndr.) e abbiamo dovuto affrontare un centinaio di casi, tra cui tantissimi bambini. Da cardiochirurga pediatrica quando ricevevamo i più piccoli era una ferita al cuore". Federica Iezzi, come già ricordato, non è nuova a missioni di lavoro così delicate e di pericoli ne ha visti tanti: "Stavolta la guerra è arrivata molto vicino a dove lavoravano noi, all’ospedale. Dalle finestre sentivamo vicini i boati dei colpi di artiglieria, facevano tremare i vetri, vedevamo il fumo degli obiettivi colpiti dai razzi a poche centinaia di metri. Lavorare in queste condizioni, vivere così tutti i giorni non è semplice, ma la guerra è anche questo".