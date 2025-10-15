Federica Urgesi conquista il titolo del doppio con la Abbagnato ed è semifinalista nel singolo

Settimana da protagonista per Federica Urgesi alla Copa Nadia (ITF W35) di Siviglia, che si è conclusa con il trionfo nel doppio in coppia con Anastasia Abbagnato e una prestazione di rilievo nel singolare, dove la marchigiana è arrivata fino alle semifinali.

La coppia composta da Federica Urgesi e Anastasia Abbagnato ha conquistato il titolo del doppio battendo in finale le spagnole Alba Rey Garcia e María Martínez Vaquero con un convincente 6-4, 6-4. Un match combattuto ma mai in discussione per le azzurre, che hanno saputo gestire al meglio i momenti chiave di entrambi i set.

Nel primo parziale, dopo un inizio equilibrato, il break decisivo è arrivato nel nono game, consentendo a Urgesi e Abbagnato di chiudere sul 6-4. Il secondo set ha visto un copione simile: le spagnole hanno tentato la rimonta partendo in break, ma le italiane hanno subito ristabilito la parità. Sul 5-4, il secondo break decisivo ha permesso alla coppia italiana di chiudere l’incontro e festeggiare il titolo sul centrale del Centro de Tecnificación Blas Infante.

Il percorso nel doppio era stato impressionante: in semifinale, Urgesi e Abbagnato avevano dominato Sara Dols e la lettone Diana Marcinkevica con un netto 6-1, 6-1.

Nel torneo di singolare, Federica Urgesi, testa di serie numero 2, ha raggiunto le semifinali dove si è arresa alla spagnola Ane Mintegi. Da segnalare il quarto di finale vinto contro la sua futura compagna di doppio Anastasia Abbagnato in tre set: 7-5, 2-6, 6-3.

La Copa Nadia 2025, giunta alla sua nona edizione, si è confermata un appuntamento importante nel calendario ITF. Per Federica Urgesi, ventenne fanese, il titolo in doppio rappresenta un risultato di grande prestigio.