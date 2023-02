Federici: "Commercio in crisi e lasciato solo"

Prosegue la querelle a distanza sul commercio in difficoltà tra la coalizione per Baldassini sindaco e l’ex consigliere di maggioranza Marco Giacanella. Franco Federici (Italia Viva) va a difesa di Marco Baldassini: "È Giacanella che vive fuori dalla realtà: facesse un’attenta passeggiata delle vie cittadine e anche nel centro per toccare con mano la situazione". E insiste: "In questi ultimi 15 anni Falconara ha visto abbassare saracinesche nell’indifferenza e inerzia delle amministrazioni di centrodestra. Il grido di allarme e la sofferenza di artigiani e commercianti sono rimasti inascoltati. Non può bastare il successo dell’unico evento di rilievo, Falcomics, per risollevare il commercio. Oltre il declino demografico (-2179 residenti) è inconfutabile il degrado in cui è scivolata purtroppo la città". Per il marito dell’ex preside Maria Ambrogini, già indicata da Baldassini come vicesindaco se eletto, "sorprende la replica stizzita del pretoriano in panchina, Giacanella. È l’ultima persona che può dare giudizi di merito ad altri, vista la sua inadeguatezza nel ricoprire gli incarichi di presidente del Consiglio e assessore nelle precedenti giunte di centrodestra".