"Federici minimizza sulle opere realizzate"

"La visione di Franco Federici è davvero preoccupante, specie se si considera che è l’erede delle amministrazioni di centro-sinistra e che il partito di cui è espressione si candiderà a governare la città: con le sue parole dimostra di non aver imparato nulla dagli errori del passato". Ad affermarlo l’amministrazione comunale in replica al consigliere capogruppo di Italia Viva Falconara che si è scagliata contro di essa a qualche giorno dalla presentazione del bilancio di fine anno. "La conferenza autocelebrativa si sofferma su un’elencazione minuziosa di tanti micro interventi di in parchi, piazze, modeste ristrutturazioni di strutture comunali, anche se alcune di discutibile qualità, ma che hanno la chiara finalità di far apparire la Giunta Signorini rigenerata alle prossime elezioni comunali", aveva detto. E ancora la replica dell’amministrazione: "Federici minimizza sulle opere realizzate dalla Giunta Signorini e prima ancora dalla Giunta Brandoni, che hanno realizzato e stanno realizzando nuove scuole, hanno recuperato edifici e ristrutturato parchi e piazze, definisce operazioni di routine interventi come l’asfaltatura di via Flaminia. Dimentica di specificare che molte opere realizzate dalla Giunta Signorini sono finanziate non con fondi comunali ma con risorse ottenute grazie a bandi. Forse Federici non ha superato l’idea che le opere possono essere realizzate anche senza contrarre mutui". Rispetto ai mutui aggiunge: "Certo che la Giunta Brandoni prima e la Giunta Signorini poi sono intervenute per gestire l’indebitamento ma quando il debito ammonta a ben 90 milioni di euro non ci sono rinegoziazioni che tengano. Grazie alle Giunte Brandoni e Signorini l’indebitamento è sceso a 45 milioni ma questo risultato è stato raggiunto a prezzo di grandi sacrifici, perché ogni anno il Comune ha dovuto impegnare due milioni e mezzo per pagare quota capitale e interessi, cifra che nel 2023 salirà a oltre tre e mezzo".