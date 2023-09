Federico Arnaboldi: Finale di Tennis con Michalski, L'azzurro da 13 mesi senza trofei

Terza finale stagionale sul circuito ITF per Federico Arnaboldi, qualificatosi per l’atto conclusivo nel 25 mila euro di Santa Margherita di Pula. Il ventitreenne brianzolo ha confermato di gradire la terra battuta sarda rifilando un netto 61, 63 al trentino Giacomo Oradini, numero 379 del mondo, in una partita che non ha avuto storia sin dalle prime battute. Arnaboldi quest’anno non è ancora riuscito a lasciare il segno sul circuito internazionale, pur giocando due finali a Gubbio in luglio (dove è stato sconfitto dal francese Gabriel Debru) e nella croata Rovinj in marzo (battuto dal padrone di casa Matej Dodig). Stavolta proverà a sbarrargli la strada Daniel Michalski, testa di serie numero 1 del tabellone e 276 del mondo, liberatosi di Gabriele Piraino ancor più chiaramente, per 61, 62, in una settimana in cui ha affrontato solamente avversari italiani. Il polacco sarà un ostacolo difficile da superare, che ha dimostrato di gradire la location di gioco: nei tre tornei già disputati a Santa Margherita nello scorso mese di maggio, ha ottenuto due successi e una finale, con un bilancio di quattordici vittorie e una sola sconfitta. Dall’altra parte della rete Arnaboldi ha tutta l’intenzione di cancellare un digiuno di tornei che ormai risale a oltre tredici mesi, quando si impose a Padova nell’agosto del 2022. Silvio De Sanctis