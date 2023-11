"Federico II ad Ancona? L’ha deciso la Regione"

"L’assegnazione di risorse per organizzare un festival sullo Stupor Mundi (l’imperatore Federico II di Svevia, ndr) non proviene da alcun bando, come qualcuno in maniera strumentale intende far credere per creare una polemica che nasce priva di qualsiasi presupposto". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, replicando al gruppo di opposizione "Per Jesi", che accusava la maggioranza di non avere colto il finanziamento regionale. Ma intanto dalla Regione Marche spunta un possibile finanziamento in arrivo nei prossimi mesi anche per Jesi. "È piuttosto – rimarcano da piazza Indipendenza – una decisione unilaterale della Regione, assunta senza coinvolgere minimamente il Comune di Jesi, che ha dato i natali a Federico II e che qui ospita sia un museo, sia un centro studi, sia una fondazione a lui dedicati. Essa prende spunto da un accordo quadro che la stessa Regione Marche ha stipulato con la Regione Campania e le due Università, quella di Napoli, intitolata a Federico II, e quella di Ancona, la Politecnica delle Marche, finalizzato alla collaborazione per attività di ricerca e didattica dei due atenei, tra cui la progettazione di un festival dedicato allo Stupor Mundi". Ma il primo cittadino ha contattato il suo omologo nel capoluogo dorico, ricevendo rassicurazioni, nonostante il bando incriminato del Comune di Ancona parli di iniziative da svolgere esclusivamente nel territorio anconetano. "Ritenendo che la città di Jesi debba necessariamente essere coinvolta in un progetto che riguarda la sua identità storica – sottolinea ancora il sindaco Lorenzo Fiordelmondo –, ho preso contatti con il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, al quale ho manifestato l’opportunità di creare una sinergia culturale e istituzionale, raccogliendo dallo stesso, e di questo lo ringrazio, la piena disponibilità a un sereno e approfondito confronto in grado di dare all’iniziativa un respiro di valore in un contesto territoriale ampio, come del resto la stessa figura di Federico II, che non conosceva campanili e steccati, suggerisce". "La proposta di legge in discussione in commissione la quale presto sarà portata al voto del consiglio regionale – spiega il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli – avrà uno stanziamento anche per il Comune di Jesi, così come avvenuto per quello di Ancona". Una proposta di legge regionale sull’imperatore nato a Jesi, la quale potrebbe sanare lo strappo tra le due città, che poi la storia vede da tempo rivali.