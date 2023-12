Federico II, lo scippo del festival a Jesi: "Un’assurdità, ecco tutti i colpevoli"

Mentre Ancona lavora alacremente al festival "Stupor mundi" dedicato all’imperatore Federico II (ieri sono scaduti i tempi per la manifestazione di interesse del Comune dorico) festival che si terrà a maggio prossimo, Jesi, città che ha dato i natali all’imperatore, continua a scalpitare. La nuova proposta di legge regionale elaborata dal consigliere regionale Carlo Ciccioli infatti prevede uno stanziamento complessivo di 100mila euro (ma quest’anno 80mila sono stati destinati ad Ancona, fondi regionali inizialmente destinati alla Fondazione Carisj senza che questa avesse presentato un progetto) e un comitato per coordinare gli interventi composto da un membro del Comune di Jesi e quello di Ancona, con lo stesso peso dunque. A intervenire è l’ex segretario provinciale Pd Jacopo Falà (nella foto) che chiede di "individuare le responsabilità".

"E’ stata la Giunta regionale – rimarca il democrat – a proporre questa operazione di bilancio che ha penalizzato Jesi in favore di Ancona: un’idea che nasce dal presidente Acquaroli e dall’assessora fabrianese Chiara Biondi, titolare della delega alla Cultura. Sono stati, poi, i consiglieri della maggioranza di centrodestra a votare quella proposta e dunque a farla approvare. Sorprende in particolare l’arrendevolezza degli esponenti jesini della maggioranza, penso in particolare alla consigliera della Lega Lindita Elezi (jesina,ndr), che hanno assecondato questo orientamento della Giunta regionale volto ad espropriare la città di nascita di Federico II da un finanziamento che le sarebbe spettato di diritto. Un ruolo importante deve averlo avuto certamente Carlo Ciccioli, anconetano, molto vicino all’assessora comunale di Ancona Anna Maria Bertini, e primo firmatario della proposta di legge ‘Interventi per la valorizzazione della figura di Federico II di Svevia’, la quale istituisce un Comitato per coordinare gli interventi composto da tre membri nominati dalla Regione: uno nominato dal Comune di Jesi e uno dal Comune di Ancona. Anche qui, non si capisce per quale motivo e a quale titolo il Comune di Ancona possa avere lo stesso peso del Comune di Jesi nelle scelte relative alle iniziative per celebrare un illustre personaggio storico nato a Jesi. Applicando lo stesso metodo, il Comune di Jesi dovrebbe pretendere di avere lo stesso peso di Ancona anche nei comitati per le celebrazioni di Ciriaco Pizzecolli o Francesco Podesti. Un’assurdità".