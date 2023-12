Federico II: lo scippo del festival. Da Jesi ad Ancona, l’errore dei fondi

Questa è la strana storia del festival ‘Stupor mundi’ che rischia di trasformarsi in una commedia all’italiana, o per dirla con il sindaco di Jesi di far divenire Federico II un personaggio fantasy. Un festival dedicato all’imperatore Federico II nato a Jesi, da lui stesso definita la sua Betlemme, città dove esistono un centro studi e una Fondazione (la Federico II Hohenstaufen) che da decenni organizza eventi di primo piano con ospiti internazionali, eppure snobbati. Ma a voler cercar di capire come gli 80mila euro di finanziamento regionale siano rimbalzati nel capoluogo da Jesi, si resterà stupiti nello scoprirne la regia all’interno della quale spunta un consulente jesino che per anni ha seguito da vicino la realizzazione del museo multimediale ‘Stupor mundi’ (era direttore generale dell’omonima Fondazione privata voluta dal compianto imprenditore Gennaro Pieralisi): William Graziosi. Niente di ufficiale per ora ma il merito del finanziamento regionale sarebbe proprio di Graziosi che ha partecipato a diversi incontri a palazzo Raffaello e in Comune ad Ancona, dopo la fine dell’esperienza come Sovrintendente al Regio di Torino che è finita anche nel mirino della Procura che ne ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta per concussione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. E in effetti quegli 80mila euro erano approdati a Jesi se non fosse che la fondazione che l’ha ricevuto, la Carisj che organizza eventi culturali di primo piano ma non si occupa della figura dello ‘stupor mundi’, l’ha rifiutato: ha ritenuto sbagliato il destinatario, visto che nella stessa città, anzi al piano di sopra dello stesso palazzo (Bisaccioni), si trovano una fondazione e un centro studi che proprio si occupano di studiare e divulgare la storia e la cultura federiciana. A quel punto però la Regione, e in particolare il consigliere regionale Carlo Ciccioli che segue da vicino questo progetto non ha pensato di dirottarlo alla Fondazione Hohestaufen di Jesi bensì al Comune di Ancona con la quale però sembra piuttosto ‘ardito’ il collegamento, se non attraverso il nonno di Federico II, Federico Barbarossa che per giunta ordinò di attaccare Ancona dovendo poi ritirarsi. Visto lo ‘scippo’ del finanziamento, ora Jesi e gli esperti della figura federiciana stanno proponendo idee per quello che potrebbe essere un ‘controfestival’ visto che Carlo Ciccioli, scoppiata la polemica, ha promesso fondi anche a Jesi dove il fascino e la figura di Federico II ad oggi non ha avuto grande eco mediatica. "Se tutta questa vicenda che è stata gestita male, non da noi ma dagli altri, possa aver dato un impulso a far nascere qualcosa che fino a ieri non c’era, prendiamone l’aspetto positivo" ha rimarcato il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo in aula.