Fedez presenta un certificato medico: "Sto male, non posso venire in aula per processo di Corinaldo"

Fedez presenta un certificato medico "Sto male, non posso venire in aula"

Fedez non si presenta al processo di Corinaldo. Il rapper ieri era stato convocato per la seconda volta, la prima era stata per il 24 febbraio scorso insieme a Sfera Ebbasta, come testimone della Procura. Deve riferire su come venivano gestiti gli accordi per esibirsi alla Lanterna Azzurra, visto che lui c’era stato prima dei tragici fatti, il 27 febbraio del 2016. Tasselli importanti per chiudere anche il cerchio sul rapporto capienza del locale e biglietti che venivano staccati. Ma Federico Leonardo Lucia, il nome vero all’anagrafe di Fedez, ha fatto pervenire al tribunale un certificato medico perché è malato. Non si sa cosa abbia l’artista, se un male di stagione o altro ma la sua assenza, anche dai social, sta facendo preoccupare i suoi fan. Giovedì Fedez non si è presentato nemmeno ad una conferenza stampa indetta a Milano per anticipare dettagli sulla terza stagione del programma "Lol: chi ride è fuori", dove è conduttore insieme a Frank Matano. L’artista non si è collegato nemmeno via video ma dalla conferenza stampa hanno precisato che stava seguendo da lontano. L’assenza in tribunale è stata per un legittimo impedimento ma questo non gli eviterà di essere richiesto nuovamente. La Procura lo...