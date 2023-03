Fedez e Sfera Ebbasta oggi testimoni ad Ancona per la Strage di Corinaldo, la diretta

Sfera Ebbasta e Fedez oggi testimoni per strage di Corinaldo

Corinaldo (Ancona), 24 marzo 2023 – E’ il giorno di Fedez e Sfera Ebbasta per il processo per la strage di Corinaldo. I due rapper sono attesi questa mattina in tribunale ad Ancona come testimoni della Procura per contribuire a delineare eventuali responsabilità sul filone bis per i morti della Lanterna Azzurra, i cinque minorenni e una mamma di 39 anni rimasti schiacciati e soffocati in discoteca, la notte tra il 7 e l’8 dicembre, per la fuga di massa scatenata dallo spruzzo di una sostanza urticante diffusa da una banda di ladri di collanine.

Per Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è la terza convocazione che i pubblici ministeri Paolo Gubinelli e Valentina Bavai inoltrano all’artista che per due volte non si è presentato in aula. La prima era stata per il 24 febbraio scorso ma aveva un legittimo impedimento dovuto ad un impegno lavorativo, doveva girare uno spot pubblicitario per McDonald’s. La seconda era per il 3 marzo scorso ma aveva mandato un certificato medico. Stava male Fedez, a causa di alcuni farmaci che gli avevano causato un problema di balbuzie che lui stesso ha poi spiegato in una storia su Instagram confermando per quel motivo la sua assenza al processo della Lanterna Azzurra.

Per oggi la sua presenza è datata per certa, fino a ieri sera non erano arrivati altri legittimi impedimenti. Confermate, salvo rinunce dell’ultimo minuto, anche le presenze in tribunale di Sfera Ebbasta e del suo manager, Pablo Miguel Lombroni Capalbo (detto Shablo), anche quest’ultimo è stato chiamato a testimoniare. Per loro è la seconda convocazione dopo quella del 24 febbraio a cui non erano andati perché Gionata Boschetti (Sfera) era impegnato a girare un videoclip per lavoro.

Alla loro audizione in tribunale non hanno voluto rinunciare né la Procura né le parti civili anche se erano disponibili le sit, le sommarie informazioni testimoniali già rese ai carabinieri subito dopo i fatti di Corinaldo. Sfera era stato sentito perché si doveva esibire quella notte maledetta alla Lanterna Azzurra. Fedez era stato nella discoteca di Corinaldo il 27 febbraio del 2016. La Procura vuole chiarimenti sugli accordi presi dal loro entourage per quelle esibizioni, sulle condizioni gestionali di chi si occupava della discoteca e sul rapporto capienza e biglietti per attirare il pubblico all’evento.

Per l’arrivo dei due artisti il tribunale ha rafforzato i carabinieri di guardia al quinto piano, dove si trova l’aula del processo a carico di nove persone: i membri della commissione di vigilanza che rilasciò la licenza di pubblico spettacolo, un socio della discoteca e due ingegneri.