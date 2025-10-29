Fedrigoni, accordi ok e ora altra cassa

"Oltre l’80 per cento dei lavoratori di Giano Srl (chiusa a dicembre scorso, ndr) cartiera del gruppo Fedrigoni con sede a Fabriano, specializzata nella produzione di carta da ufficio e risme, ha già trovato una nuova occupazione, in gran parte all’interno del gruppo stesso o presso altre realtà produttive che si trovano nel territorio marchigiano".

Lo ha comunicato ieri il Mimit al termine del tavolo di monitoraggio sull’accordo sottoscritto lo scorso 9 dicembre, che "ha consentito il ritiro della procedura di licenziamento per 173 lavoratori" ricordano dal ministero, definendolo un risultato "reso possibile dai nuovi investimenti e dai progetti di sviluppo promossi dal Gruppo, che assicurano la continuità di attività produttive legate alla carta, settore storico e identitario della città di Fabriano".

E’ quanto emerso ieri nell’incontro in ministero cui ha preso parte anche la sindaca Daniela Ghergo che ha ricordato lo stop alla macchina F3 e di come si sia perduta una parte importante della produzione, quella della carta da ufficio.

Si va verso la proroga della cassa integrazione in scadenza a dicembre, ma per il ministero il gruppo Fedrigoni sta rispettando gli accorsi ed emergono rassicurazioni sul fronte occupazionale.

No comment, almeno fino a ieri sera, da parte dei sindacati locali i quali non si sbilanciano sulla situazione attuale e futura.

"I numeri - ha dichiarato ieri dopo l’incontro il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - confermano l’efficacia dell’accordo siglato al Mimit: ha garantito occupazione e continuità produttiva, tutelando un settore storico come quello della carta, eccellenza del Made in Italy’".

Le parti hanno condiviso l’opportunità di proseguire con un ulteriore periodo di cassa integrazione, finalizzato a completare le attività di riqualificazione e reinserimento professionale dei lavoratori ancora in attesa di ricollocazione.

Il Mimit fa sapere poi che "continuerà a seguire con attenzione il percorso di attuazione dell’accordo, in un’ottica di tutela del lavoro e di consolidamento del tessuto industriale marchigiano".

Una parte dei lavoratori che erano in cassa integrazione dopo lo stop della macchina F3 è rientrato progressivamente in servizio, ma alcuni contratti di somministrazione non sono stati e non saranno rinnovati al termine della scadenza. Azienda e sindacati torneranno ad incontrarsi a novembre per fare il punto sulla produzione e sugli scenari occupazionali.

Sara Ferreri