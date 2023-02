Fedrigoni guarda fuori dai confini, tra Cina e Francia

Fedrigoni annuncia due nuovi accordi strategici: una partnership industriale con un produttore di carte speciali in Cina e l’acquisizione di un centro di ricerca e sviluppo in Francia. Entrambe le realtà facevano parte del Gruppo Arjowiggins. "L’operazione – spiega l’azienda – mira a consolidare la presenza di Fedrigoni nel mercato asiatico, la seconda è un ulteriore passo avanti nel rafforzamento di competenze di ricerca, sviluppo e innovazione e nella ricerca avanzata su supporti di carta". Il primo è una partnership industriale con un produttore specializzato in carte traslucide a Quzhou. Fedrigoni ha concesso un prestito al veicolo costituito da due ex dirigenti di Arjowiggins per l’acquisizione, in cambio di un’opzione di acquisto che dà a Fedrigoni la possibilità di rilevare l’azienda nel lungo termine. Il centro di ricerca e sviluppo è quello di Grenoble, che consentirà a di "accelerare la propria roadmap di innovazione di prodotto". Entrambe le realtà erano parte del Gruppo Arjowiggins, che ha presentato istanza di amministrazione controllata lo scorso settembre.