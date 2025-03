Fedrigoni, il Comune pronto alle vie legali

E’ scontro totale a Fabriano, nel nome della carta. "Non abbiamo in alcun modo delocalizzato la produzione né venduto il marchio Fabriano a un’azienda tedesca, e che la carta per fotocopie Copy1 e Copy2 non verrà prodotta da Fedrigoni in Germania", dice il Gruppo Fedrigoni dopo la notizia arrivata come una doccia gelata in queste ore. Una rassicurazione cui né le il sindaco Daniela Ghergo né le organizzazioni sindacali prestano fiducia tanto da annunciare battaglie. "A inizio febbraio abbiamo sottoscritto un accordo quinquennale con un distributore internazionale, Jacob Jürgensen, che consente l’utilizzo del marchio per distribuire in Europa circa 30mila tonnellate di carta per ufficio, un quinto rispetto alle 140mila tonnellate che venivano prodotte nello stabilimento di Fabriano fino a dicembre – continua Fedrigoni -. Fedrigoni sta tenendo fede a tutti gli impegni presi con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione e le organizzazioni sindacali. A metà marzo delle 173 persone inizialmente coinvolte nella chiusura della società Giano (carta da ufficio) ne sono rimaste in cassa integrazione straordinaria una trentina e si sta lavorando per ridurle".

Il primo cittadino ieri ha scritto al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al presidente della Regione Francesco Acquaroli: "Ho chiesto che questa operazione meramente commerciale venga impedita e che il tavolo ministeriale che ha condotto le trattative fino all’accordo firmato in sede regionale, venga riconvocato. La carta e Fabriano sono un’unica identità. Per tale ragione ho già conferito mandato legale al fine di valutare ogni azione esperibile per tutelare e difendere il nome di Fabriano e la dignità di una produzione secolare simbolo del Made in Italy, che non può essere svilita da logiche di profitto puramente commerciali".

I sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl affermano che continueranno a difendere il lavoro, la storia e l’orgoglio di una comunità: "La nostra battaglia è quella per la tutela della dignità dei lavoratori e per la preservazione di un patrimonio culturale e produttivo unico, che deve rimanere intatto per le future generazioni. In tempi brevi, noi segretari territoriali, ci riuniremo per decidere quali azioni intraprendere". Stamattina intanto i sindacati tornano al Mimit per la vertenza Beko, per cui sono stati confermati 225 esuberi tra gli impiegati di Fabriano, in particolare nel settore della Ricerca e Sviluppo, e 68 operai di Melano. Pierpaolo Pullini (Cgil) commenta: "Ci aspettiamo dall’azienda aperture significative nel merito delle proposte che abbiamo avanzato. È necessario che riveda i perimetri del proprio piano che non possono essere esclusivamente finanziari. Allargare il perimetro delle funzioni considerate strategiche per assorbire l’esubero oggi e per supportare le fabbriche domani".