Fedrigoni in Papkot, la start up che elimina plastica dagli imballaggi

Il Gruppo Fedrigoni ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza di Papkot, start-up che ha sviluppato la prima tecnologia su larga scala per rivestire la carta con le stesse proprietà della plastica, convertendo il silicone e la cellulosa in un materiale nanostrutturato che elimina la plastica dagli imballaggi monouso. L’ad Marco Nespolo commenta: "Questa operazione ha un enorme potenziale per Fedrigoni. Avremo l’opportunità di acquisire una tecnologia dirompente nel settore Plastic-to-fiber, consentendoci di supportare sempre più i nostri clienti nello sviluppo di soluzioni di packaging monomateriale e completamente riciclabile. Fedrigoni avrà un ruolo chiave nell’accelerare la fase di industrializzazione, fondamentale per la scalabilità del modello di business di Papkot".