Fedrigoni, la Uilcom è una furia:: "Non c’è certezza sul futuro"

La preoccupazione rimane alta da parte dei sindacati ed è stata manifestata durante il consueto incontro annuale con il Gruppo Fedrigoni in modalità online. La Uilcom regionale e nazionale ha avanzato richieste riguardo il Fabrianese e in maniera più ampia per l’intera area Marche: "Avete abbandonato il business banconote, quello dell’office, punto interrogativo sul reparto E-close e conferma ricevuta solo nel ramo dell’artistico. Siamo in attesa che ripartano i nuovi business legati all’ambito sicurezza e fortemente preoccupati per il nostro futuro – hanno detto -. I dipendenti ancora in cassa sono ancora 50 più circa 20-30 trasferiti in maniera temporanea negli altri stabilimenti del gruppo. Ci sarà posto per tutti al termine del percorso? Per quanto riguarda la formazione, ancora non introdotta dalla Regione Marche, sono già passati due mesi e non è stato ancora trovato un accordo, dobbiamo accelerare il più possibile". Alta la tensione sul tasto licenziamenti: "Anche se c’è un accordo firmato al Ministero che prevede alla fine di questo percorso il ricollocamento di tutti i 173 dipendenti Giano verso Fedrigoni, proprio in Fedrigoni l’azienda si sta adoperando con licenziamenti circoscritti per soppressione posto di lavoro (portinerie, uffici, manutenzioni) e questo non è corretto". I sindacati hanno poi chiesto ai vertici quali sono gli sviluppi per l’Area Marche e se, a distanza di quasi due mesi, fermare la macchina F3 è stato giusto nell’ottica di dare futuro al gruppo.