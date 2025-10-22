Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
Ancona
22 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Fedrigoni, luci e ombre all’incontro: "Ma alcuni torneranno al lavoro"

"Previste nuove uscite negli stabilimenti marchigiani, ma anche il ritorno al lavoro di dipendenti in cassa integrazione".

Fedrigoni, ancora uscite dalle fabbriche marchigiane, ma alcuni lavoratori in cassa integrazione tornano al lavoro. Luci e ombre dall’incontro che si è svolto lunedì tra sindacati, Rsu degli stabilimenti Fedrigoni e Giano, e la direzione dell’area Marche di Fedrigoni. "Per il settore Security – spiegano i sindacati – è in corso la finalizzazione di nuovi contratti, che determineranno l’arrivo di ulteriori volumi produttivi. Le previsioni indicano l’avvio di un ciclo produttivo continuo a partire dal primo trimestre del 2026, con alternanza operativa sulle linee Mn6 e Mm8. In funzione delle esigenze del comparto Business Security, è prevista la stabilizzazione di dieci unità, da integrare con contratto a tempo indeterminato nell’area macchine in tondo. Per lo stabilimento di Rocchetta, confermate dieci unità attualmente operative, a cui si aggiungeranno quattro risorse che condivideranno il carico di lavoro nel reparto allestimento macchine in tondo tra gli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta. Una parte di questi ricollocamenti deriverà dallo stabilimento di Castelraimondo, dove, dal 1° novembre, a seguito della sospensione del turno notturno, l’organico subirà una riduzione di ventuno unità. Conseguentemente alcuni dipendenti saranno ricollocati presso lo stabilimento di Fabriano". Poi le rassicurazioni: "Una parte dei lavoratori attualmente in cassa integrazione rientrerà progressivamente in servizio, ma alcuni contratti di somministrazione non saranno rinnovati al termine della scadenza". sa.fe.

Tag dell'articolo

Cassa integrazioneLavoro