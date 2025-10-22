Fedrigoni, luci e ombre all’incontro: "Ma alcuni torneranno al lavoro"

Fedrigoni, ancora uscite dalle fabbriche marchigiane, ma alcuni lavoratori in cassa integrazione tornano al lavoro. Luci e ombre dall’incontro che si è svolto lunedì tra sindacati, Rsu degli stabilimenti Fedrigoni e Giano, e la direzione dell’area Marche di Fedrigoni. "Per il settore Security – spiegano i sindacati – è in corso la finalizzazione di nuovi contratti, che determineranno l’arrivo di ulteriori volumi produttivi. Le previsioni indicano l’avvio di un ciclo produttivo continuo a partire dal primo trimestre del 2026, con alternanza operativa sulle linee Mn6 e Mm8. In funzione delle esigenze del comparto Business Security, è prevista la stabilizzazione di dieci unità, da integrare con contratto a tempo indeterminato nell’area macchine in tondo. Per lo stabilimento di Rocchetta, confermate dieci unità attualmente operative, a cui si aggiungeranno quattro risorse che condivideranno il carico di lavoro nel reparto allestimento macchine in tondo tra gli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta. Una parte di questi ricollocamenti deriverà dallo stabilimento di Castelraimondo, dove, dal 1° novembre, a seguito della sospensione del turno notturno, l’organico subirà una riduzione di ventuno unità. Conseguentemente alcuni dipendenti saranno ricollocati presso lo stabilimento di Fabriano". Poi le rassicurazioni: "Una parte dei lavoratori attualmente in cassa integrazione rientrerà progressivamente in servizio, ma alcuni contratti di somministrazione non saranno rinnovati al termine della scadenza". sa.fe.