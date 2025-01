Fedrigoni, ricollocati 59 dei 173 in cassa

L’anno nuovo si apre con una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo, seppur a metà, per i lavoratori della Fedrigoni di Fabriano. Sono stati ricollocati 59 dei 173 lavoratori in cassa integrazione. La riunione al Ministero del Lavoro ha fatto portare a casa buoni frutti. "Diminuisce il numero dei lavoratori dell’azienda Fedrigoni che dovranno usufruire degli ammortizzatori. Sono 59 gli addetti interessati dalla procedura di cassa integrazione già stati ricollocati in aziende del Gruppo nelle Marche", ha annunciato l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi.

In prima persona ha partecipato alla riunione per l’espletamento dell’esame congiunto per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria per aree di crisi complessa nei confronti dei lavoratori dell’azienda Giano del gruppo Fedrigoni. Una vertenza complicata, cominciata il 3 ottobre scorso sotto i peggiori auspici, cioè la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di tutte le maestranze e che invece, grazie all’impegno di tutte le parti, e con il sostegno del ministero delle Imprese e del made in Italy, è riuscita a trovare un esito positivo il 16 dicembre scorso nella sede della Regione Marche dove è stato sottoscritto l’accordo a tutela dei lavoratori.

Nonostante l’azienda abbia confermato la chiusura dello stabilimento produttivo, per i lavoratori si sono dunque aperte prospettive di reimpiego. Nel corso della riunione l’azienda ha comunicato a tutti i presenti di aver già riassorbito 59 dei 173 addetti interessati dalla procedura. I lavoratori interessati dalla cassa integrazione ora ammontano a 114 unità, di cui 100 operai e 14 impiegati.

"Un passaggio quello di oggi che chiude il cerchio da un punto di vista normativo e amministrativo, ma che contemporaneamente rappresenta il punto di partenza incoraggiante per l’attuazione degli impegni che sono a monte di questo faticoso accordo che l’azienda sta rispettando. Fedrigoni inoltre ha confermato la disponibilità ad anticipare le somme della cassa integrazione, garantendo così un’erogazione puntuale mese per mese, senza ritardi per i dipendenti".

Il periodo di ammortizzatore sociale di 12 mesi rappresenterà un periodo di protezione che, in assenza del reddito da lavoro, consentirà all’azienda di mettere in atto tutte le azioni possibili per favorirne una rapida e soddisfacente ricollocazione all’interno del Gruppo. Allo stesso tempo la Regione Marche, che in questa prospettiva ha garantito il finanziamento della cassa integrazione attraverso i fondi stanziati per le aree di crisi complessa, attiverà le misure di politica attiva del lavoro e della formazione disponibili per supportare i lavoratori a riqualificarsi nell’ottica di una loro più veloce ed agevole rioccupazione.