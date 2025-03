"Fedrigoni ritiri l’accordo con i tedeschi"

"Ritiro immediato dell’accordo di licenza, quinquennale, che il Gruppo Fedrigoni ha sottoscritto con il distributore internazionale tedesco Jacob Jurgensen per produrre e distribuire in Europa carta per fotocopie Copy 1 e 2 dell’iconico marchio Carta Fabriano, prodotte fino a fine 2024 nello stabilimento di Rocchetta a Fabriano".

E’ solo una delle richieste, questa, che i segretari territoriali Carlo Cimmino (Slc-Cgil), Alessandro Gay (Fistel-Cisl), Valerio Monti (Uilcom-Uil) e Paolo Pierantoni (Ugl-Chimici), hanno messo nero su bianco nel testo letto ieri mattina durante la plenaria nazionale a Verona riguardante la contrattazione di secondo livello tra il gruppo e i sindacati.

I rappresentanti delle parti sociali fabrianesi non hanno partecipato come forma di protesta, hanno specificato. Nella nota letta dai loro segretari nazionali, è specificato: "Tale operazione non solo intacca il patrimonio economico e culturale della città ma rappresenta anche un grave affronto al dialogo sociale e alle intese precedentemente ratificate con il Ministero del Made in Italy".

La seconda richiesta avanzata è l’avvio urgente di un tavolo di confronto: "Servirà per rivedere e condividere una strategia in linea con gli accordi sindacali e il valore storico del marchio e in mancanza di un pronto riscontro non esiteremo ad attivare ogni iniziativa necessaria a far valere i diritti dei lavoratori e a ripristinare un approccio condiviso, come già previsto dalle intese ratificate al Ministero del Made in Italy".

Una posizione che certamente sarà ribadita nell’incontro convocato per oggi pomeriggio in modalità telematica, dall’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, che verterà sull’accordo di licenza, al quale saranno collegati oltre ai sindacati, anche i rappresentanti del Gruppo Fedrigoni. Quest’ultimo, una volta uscita la notizia, aveva detto: "L’operazione è nata con la finalità di garantire continuità di fornitura, seppure in volumi estremamente limitati, ai clienti Fedrigoni che acquistano da noi i diversi range di carte per il disegno artistico e carte di sicurezza e che stanno assistendo con preoccupazione al forte calo di produzione di carta per fotocopie in tutto il mondo. Per evitare qualsiasi fraintendimento da parte dei consumatori, sulla confezione delle risme di carta sarà chiaramente specificato che il prodotto è distribuito da Jacob Jürgensen attraverso la controllata Paperfast".

La sindaca Daniela Ghergo ha conferito mandato legale per valutare ogni azione esperibile per tutelare e difendere il nome di Fabriano: "La dignità di una produzione secolare simbolo del Made in Italy non può essere svilita da logiche di profitto puramente commerciali che nulla hanno a che vedere con la nostra storia e la nostra tradizione".