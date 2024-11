Fedrigoni, stallo sui licenziamenti

Posizione ferme e stallo completo, ma con deadline che si avvicina: 18 dicembre, quando diventeranno effettivi i licenziamenti di 195 dipendenti della Giano srl, società operante nel ramo delle carte d’ufficio, e che sarà chiusa dal Gruppo Fedrigoni a fine dicembre. Questo l’esito del nuovo faccia a faccia che si è svolto a Verona tra azienda e le segreterie nazionali e territoriali di Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Carta e Stampa, nonché della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’area Marche. La strada per evitare questa conclusione che comporta un duro colpo occupazionale per Fabriano (Ancona) è quella che porta al ministero dell’Impresa e del Made in Italy dove è aperto un tavolo tecnico. Ma, al momento, Fedrigoni è irremovibile nella decisione di procedere alla chiusura di Giano a fine anno. Nonostante la richiesta di Istituzioni e sindacati di posticipare di almeno un anno la decisione per permettere la ricerca di potenziali acquirenti privati e sondare la possibilità che il Poligrafico dello Stato acquisiti Giano srl. La procedura di licenziamento si concluderà, dopo il percorso amministrativo, il 18 dicembre. Convocate per oggi assemblee con i lavoratori. Non si escludono nuovi scioperi.