Fedrigoni, sul tavolo i ricollocamenti

Due settimane fa, nel corso della riunione al Ministero del Lavoro, Fedrigoni ha comunicato a tutti i presenti di aver già riassorbito 59 dei 173 addetti interessati dalla procedura. I lavoratori interessati dalla cassa integrazione ora ammontano a 114 unità, di cui 100 operai e 14 impiegati. Stamattina si tiene un nuovo incontro tra Gruppo Fedrigoni e sindacati negli uffici del gruppo.

Sul tavolo diversi temi riguardanti il futuro degli ex dipendenti della società Giano: l’organizzazione del lavoro, il piano industriale e investimenti per l’area Marche, la formazione con la Regione per favorire l’inserimento immediato in azienda e la reperibilità e la sicurezza sul lavoro. Tutti temi caldi per cui i sindacati battono i pugni sul tavolo. Alessandro Gay, segretario regionale Fistel Cisl, oggi afferma: "Abbiamo avuto l’incontro con il Ministero del Lavoro per siglare l’accordo sulla cassa integrazione aree di crisi complessa per la durata di 12 mesi. L’azienda si è impegnata, in base agli accordi presi, di ricollocare tutti i lavoratori. Oggi parleremo di ulteriori ricollocazioni, come vengono fatte, che tenuta hanno e poi della situazione generale che riguarderà i prossimi due mesi perché entro febbraio ci dovremmo incontrare con la direzione generale perché faremo un articolo 10, cioè chiederemo un piano industriale con un focus particolare sull’area Marche essendo quella più colpita. Ci hanno prospettato, anche nei tavoli nazionali, che verranno fatti investimenti per rilanciare i settori in cui loro vorrebbero spingere, così come sindacati chiediamo di capire come sarà davvero questo piano. Dobbiamo comunque stare molto attenti perché le ricollocazioni vanno un po’ a rilento e soprattutto ci sono persone ancora in cassa che devono rientrare il prima possibile".

Carlo Cimmino, segretario Slc Cgil Ancona, aggiunge: "Martedì pomeriggio ci dovremmo incontrare in Regione per la presentazione dei corsi di formazione per i dipendenti della Giano per ricollocare il personale nell’area Marche". Una vertenza complicata questa, come tante altre in zona, cominciata il 3 ottobre scorso sotto i peggiori auspici, la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di tutte le maestranze e che invece, grazie all’impegno di tutte le parti e con il sostegno del ministero delle Imprese e del made in Italy, è riuscita a trovare un esito positivo il 16 dicembre scorso nella sede della Regione Marche dove è stato sottoscritto l’accordo a tutela dei lavoratori.