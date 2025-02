"Feel Senigallia": bottiglie e t-shirt

Feel Senigallia diventa un brand, bottigliette d’acqua e t-shirt con il logo da distribuire durante gli eventi. Si tratta di "1008 bottiglie d’acqua naturale da 0,5 litri, fonte Tavina, formato Pet, con etichetta personalizzata avente il logo ‘Feel Senigallia’, al costo di 850 euro oltre iva 22%, per un importo complessivo pari a 1.037 euro" si legge sulla determina comunale. Un modo per far veicolare il nome della spiaggia di velluto, ma anche per aprire a eventuali sponsorizzazioni: "In occasione degli eventi turistici e/o istituzionali organizzati dal Comune di Senigallia, in particolare per quelli che hanno luogo durante il periodo estivo, risulta necessario provvedere alla fornitura di acqua minerale per artisti, relatori e ospiti che ne prendono parte" prosegue la determina. Ma l’amministrazione non si ferma alle bottigliette d’acqua, perché il brand Feel Senigallia sarà presente anche in t-shirt e polo: "E’ volontà dell’amministrazione proporre, per l’anno 2025, eventi e iniziative con l’obiettivo di promuovere la città di Senigallia, le attività economiche, balneari e ricettive cittadine, integrando il programma anche con nuove iniziative, allo scopo di arricchire il ventaglio di proposte per valorizzare al meglio il territorio – il testo della determina –. Sono state acquistate ‘500 maglie regent manica corta colore bianco modello uomo/donna e di 300 polo perfect manica corta colore bianco, personalizzate con la dicitura sul retro ‘Feel Alive…..Feel Senigallia’, al costo di 5.807euro oltre iva 22%, per un importo complessivo pari a 7.084,54 euro". Ad indossarle non saranno solo gli amministratori durante gli eventi, ma verranno messe anche a disposizione degli ospiti, che potranno così diventare testimonial della spiaggia di velluto. Da Bobo Vieri a Noa, passando per gli Skunk Anansie fino a Brumotti, sono questi i primi nomi dell’estate 2025 targata Senigallia, ma gli eventi che attendono di essere delineati sono ancora tanti. Si tratta di un calendario trasversale che abbraccia ogni tipo di età, una scelta già adottata un anno fa e che ha portato all’obiettivo di superare il milione di presenze nelle strutture turistiche della spiaggia di velluto. Un risultato che sembrava lontano nelle estati post covid e che ora dovrà essere replicato. La scelta del brand è quella di diversificarsi da altre realtà e proseguire per rendere Senigallia una città sempre più ‘appetibile’ in ogni periodo dell’anno.