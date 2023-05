"Felicissimo Show" alle Muse Sul palco l’ironia di Pio e Amedeo

Dopo il successo travolgente riscosso sul piccolo schermo con la seconda edizione di "Felicissima Sera", Pio e Amedeo si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo "Felicissimo Show", al quale si aggiungono nuovi appuntamenti. Tra questi c’è quello organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment al Teatro delle Muse di Ancona, il 20 novembre. I biglietti sono disponibili circuito TicketOne www.ticketone.it (online e nei punti vendita autorizzati) e alla biglietteria del Teatro delle Muse (071 52525) in via della Loggia. Per informazioni: 0871 685020 e 085 9433361. I due comici pugliesi sono diventati popolari innanzitutto grazie a ‘Emigratis’, in onda su Italia 1, tanto che il seguito,’Emigratis 2’, ha ancora più successo. Inevitabile il terzo capitolo, nel 2018, anno del tour teatrale ‘Tutto fa Broadway’. L’anno dopo sono ospiti della seconda serata di Sanremo; il picco di share è raggiunto proprio con il loro sketch. In primavera sono nel cast di tutte le puntate di ‘Amici di Maria De Filippi’. Nell’autunno del 2019 i due danno il via al loro show dal vivo ‘La classe non è qua’, che debutta con un sold-out all’Arena di Verona. Nel 2021 esordiscono in prima serata su Canale 5 con il loro programma ‘Felicissima sera’, e l’anno dopo tornano con una nuova edizione di ‘Emigratis’, sempre in prima serata, ma questa volta su Canale 5. Il primo gennaio 2022, Pio e Amedeo tornano al cinema con ‘Belli ciao’, per la regia di Gennaro Nunziante, con il quale nel primo weekend vanno in testa alle classifiche del box office battendo persino il colosso ‘Spiderman’. Il 2022 segna per il duo comico anche il ritorno in televisione, a grande richiesta dei fan, di ‘Emigratis la resa dei conti’, programma molto seguito dai giovani italiani. Lo scorso mese di marzo ha visto il debutto della seconda edizione di ‘Felicissima sera’, con grandi ospiti, musica e monologhi. Risultato: ‘Felicissima sera’ è stato il programma più visto in tutte e tre le serate, toccando picchi di share del 32 per cento. I due hanno anche suscitato polemiche per atteggiamenti e dichiarazioni riguardanti temi come razzismo, antisemitismo, violenza contro le donne, Gay Pride e diritti Lgbt.