Fellowes Leonardi festeggia i 25 anni di attività con una donazione alla Lega del Filo d’oro

Nozze d’argento per Fellowes Brands, multinazionale leader nelle soluzioni per lo spazio di lavoro, dalle macchine ufficio alle soluzioni ergonomiche, e Leonardi, storica azienda di famiglia con sede a Camerano, presente sul mercato da oltre mezzo secolo. Riconoscendosi nei valori del brand, esattamente 25 anni fa l’azienda cameranese si è legata a Fellowes, diventandone la sede italiana con il nome di Fellowes Leonardi spa, un sodalizio che ha consolidato l’immagine della famiglia Leonardi nel panorama industriale italiano. Un anniversario che Fellowes Leonardi spa celebra rinnovando il suo impegno solidale disponendo una donazione a beneficio della Lega del filo d’oro. "Per festeggiare il 25esimo della nostra joint venture con la Fellowes Ltd, siamo molto lieti e onorati di condividere con il nostro partner americano questa iniziativa solidale, a favore di una eccellenza del territorio, come il Filo d’oro", afferma il ceo Paolo Leonardi. L’ufficialità della donazione è oggi perché la ditta festeggia la ricorrenza con una serata di gala a Villa Capparuccia di Civitanova Marche.