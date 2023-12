Femminicidi, guerra, resistenza: la storia di Riviera Adriatica in un libro

"Riviera Adriatica" compie 35 anni e si racconta in un libro. Presentato ieri, negli spazi del circolo culturale Carlo Antognini, in piazzale Camerino, il volume curato dall’ex sindaco di Ancona, Fiorello Gramillano, a cui hanno contribuito tantissime persone più o meno conosciute in ambito letterario.

Femminicidio, guerra e Resistenza, ma anche cultura del dialetto e valorizzazione dei giovani.

"È un’antologia della 35esima edizione del concorso nazionale di poesia e narrativa, con una presentazione dello storico concorso e dei premiati. Il libro – spiega Gramillano, presidente del circolo (dove può essere acquistato il volume) – è impreziosito da sculture, dipinti e foto. ´Riviera Adriatica´ è stata interrotta solo dal covid. Da qui – dice – sono passati i nomi più illustri della poesia anconetana, come Francesco Scarabicchi agli inizi della sua carriera".

Al volume hanno contribuito "autori che stanno facendo la storia della poesia e della narrativa dorica", come Mainella Giampieri, che nella ´Nina nana nte la guera´ fa mea culpa verso i suoi 6 nipoti, indagando le responsabilità dei dolori a cui sono sottoposti i bimbi nei conflitti della nostra epoca.

E poi il porto nello scritto di Claudio Buffarini, in vernacolo: "Una poesia che – fa ancora l’autore – ripercorre i tempi in cui al porto si potevano pescare guati e paranza con la togna, nella zona dei moli".

Struggente la dedica del giovane Riccardo Amicuzi (17 anni) nella sua poesia sull’alluvione di Senigallia: "Non posso dimenticare la tragedia di una mamma che ha perso il suo bambino a settembre 2022. La violenza dell’acqua gliel’ha strappato dalle braccia".

È sempre lui a firmare un divertente componimento in cui paragona una partita di pallavolo a scuola ad una guerra: "La poesia può essere un gioco – si lòegge nel testo –, o un modo per testimoniare i dolori dell’anima e universalizzare il proprio sentire".

Ne sa qualcosa Maria Luisa D’Amico, che scrive sulle donne di Resistenza, quando erano staffette partigiane e affronta il disastro di Marcinelle: "La memori storica è una perla da tenere nello scrigno, è il nostro passato. Se oggi siamo questi, lo dobbiamo a chi ha lottato per la libertà".

Spazio quindi a un tema attualissimo, quello dei femminicidi, trattato dagli studenti del liceo di Castelfidardo, perché – conclude l’ex primo cittadino Gramillano – "la poesia anticipa i tempi, veicola messaggi e dà indicazioni terapeutiche su come affrontare determinati fenomeni. Il dialetto? Va conservato, raggiunge il lettore in modo autentico".

Nicolò Moricci