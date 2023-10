Femminicidi, il cielo di ombrelli conquista tutti

Sono bastaste 24 ore per far diventare virali le tante foto apparse sui social che ritraggono un cielo di ombrelli in corso 2 Giugno. L’installazione en plein air rientra nelle iniziative proposte dall’assessore con delega ai servizi alla persona e alle Pari Opportunità, Cinzia Petetta. Gli ombrelli, simbolo di una protezione collettiva, rappresentano anche la necessità di non dimenticare le vittime di femminicidio in tutto il mondo e contro ogni forma di discriminazione. ‘Per le Donne, con le Donne’. Legato all’iniziativa anche il concorso fotografico giunto alla terza edizione "Uno scatto contro la violenza sulle donne" nasce proprio con l’obiettivo di proporre una riflessione sulla condizione femminile. La partecipazione al concorso è gratuita, è aperto sia a fotografi professionisti che dilettanti o appassionati di fotografia di qualunque età, residenti in Italia ed agli Istituti Scolastici di secondo grado della Regione Marche. Ci si potrà iscrivere al concorso fino alle ore 12.00 del 6 novembre. Tutte le informazioni su https:www.comune.senigallia.an.it e https:www.senanova.it La premiazione si svolgerà sabato mattina 25 novembre alle 11 presso l’auditorium San Rocco di Senigallia. Le immagini fotografiche saranno pubblicate sulla pagina social del Comune di Senigallia ed esposte in mostra presso lo spazio Visionaria "Sale Carlo Emanuele Bugatti".