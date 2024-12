Femminicidio di Cerreto d’Esi: ergastolo a Panariello

Cerreto D’Esi (Ancona), 17 dicembre 2024 – Ergastolo per Franco Panariello, il 56enne che il 24 ottobre del 2023 ha ucciso la moglie Concetta Marruocco, 53 anni, con 43 coltellate. Il femminicidio si consumò a Cerreto d’Esi, poco prima dell’alba. La sentenza con il carcere a vita per l’imputato, originario di Torre del Greco ma da anni residente nel Fabrianese, è arrivata oggi pomeriggio al tribunale di Ancona dopo due ore di camera di consiglio della Corte di Assise presieduta dal giudice Roberto Evangelisti.

I familiari della vittima hanno accennato a un applauso subito stroncato dal giudice che li ha ripresi dicendo “è una tragedia, non fatelo”. Quando la corte si è ritirata un parente di Marruocco si sarebbe avvicinato al difensore dell’imputato, l’avvocato Ruggero Benvenuto.

“Mi ha minacciato - ha sostenuto il legale - dicendomi ’abbi paura perché io t’accido’, in dialetto napoletano. E’ un fatto grave, mi riservo di sporgere denuncia”.

Durante la requisitoria il pubblico ministero Paolo Gubinelli ha sostenuto che “non è stato un delitto d’impeto perché non c’è stata nessuna discussione tra il marito e la vittima, quella sera. Possiamo parlare di overkilling (un eccesso di violenza, ndr) per le 43 coltellate. Non c’è stata nemmeno premeditazione. Panariello ha maturato la volontà di uccidere la moglie quella notte, dopo essere uscito dal pronto soccorso dove si era recato poco prima per un malore. E’ andato a casa, ha preso le chiavi (le aveva trovate in un borsone, ndr), il coltello e ha fatto quello che ha fatto. Viveva male la situazione con la moglie, lo ha detto lui stesso affermando durante il processo ’è una delle cose che mi hanno fatto più male’”.

Il riferimento era alla testimonianza resa da Marruocco il 14 settembre del 2023 nel processo in cui aveva accusato il marito di maltrattamenti in famiglia (è stato condannato a 5 anni) e nella quale rivelò di aver subito anche violenza sessuale dal coniuge. Per la Procura l’imputato, accusato di omicidio volontario pluriaggravato dal vincolo di parentela e dalla minorata difesa (per l’ora notturna), per l’utilizzo dell’arma e per aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima (aveva il braccialetto elettronico che non suonò, forse perché scarico) voleva farla pagare alla vittima.

La difesa di Panariello ha annunciato il ricorso in appello “perché non sono state valutate appieno la confessione e la condotta nella collaborazione processuale”. Panariello è stato condannato a risarcire le parti civili, due figli e la sorella della vittima, rappresentati dagli avvocati Andrea Nobili e Giuseppe Villa, con una provvisionale di 60mila euro a figlio e 20mila alla sorella.