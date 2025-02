Femminicidio, l’urlo degli studenti. Una partita contro la violenza

C’erano 400 studenti al PalaPrometeo Estra per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e del femminicidio: una partita di volley con volti noti della tv e volontari della Croce Rossa e, a seguire, un talk show con esperti e testimoni. E’ stato anche possibile contribuire ad aiutare le vittime, con una donazione in favore del progetto "Cuore Cri: Insieme per Ripartire". Il ricavato servirà a finanziare l’acquisto di un veicolo ad alimentazione elettrica da mettere a disposizione delle donne ospitate anche con i figli nelle case rifugio.

La sfida, organizzata dagli Angeli della Tv, associazione che dal 2004 organizza eventi di sport-spettacolo per sensibilizzare sui grandi temi sociali, ha visto in campo alcuni giovani volti noti della televisione, come Anita Olivieri, Angelica Baraldi, Marco Fortunati, Michal Castorino del Grande Fratello, Brando Ephrikian di Uomini e Donne, Sophia Lassi di Io Canto, Jamal Rapper, Nicole Di Mario de La Pupa e il Secchione e l’olimpionico di lotta greco romana Vicenzo Maenza. Con loro si sono fronteggiati, per gli Angeli della CRI, Diego Mela, Zahraa Ahmed Murshd, Leonardo Maria Rossi, Tommaso Pesaresi, Alice Ragnini, Maria Letizia Cipriani, Letizia Scarpini, Pierfrancesco Marcucci, Mario Trento, Jessica Morresi, Ferney Bonfitto e il campione italiano di boxe Mattia Occhinero.

Hanno assistito alla partita 400 studenti degli istituti scolastici Pinocchio Montesicuro, Posatora Piano Archi, Savoia Benincasa, Volterra e Mannucci e, in segno di solidarietà, anche le giocatrici della formazione calcistica femminile dorica Women Respect.

Il talk show nel post partita ha ospitato anche relatori esperti sui temi della prevenzione della violenza e della tutela delle vittime e giovani testimonial televisivi.