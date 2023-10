FeralpiSalò, che beffa. Il Brescia non molla mai

Un tempo per uno e pareggio giusto nel primo, storico derby tra due squadre bresciane. Sorpresa nella due formazioni. Gastaldello punta su Ndoj dall’inizio (l’albanese aveva giocato solo 57’ nella prima giornata con il Cosenza), Vecchi si mette a specchio con il 3-5-2 e schiera la coppia di prima punte La Mantia-Butic. Sugli spalti sono in oltre 12000: è uno spettacolo, la festa del calcio bresciano. La FeralpiSalò parte fortissimo e dopo 3’ sfiora il gol con Butic. Il Brescia è in balìa dell’avversario soprattutto sulle fasce. E dalla sinistra al 13’ nasce il gol degli ospiti: cross di Martella (ex Rondinella), La Mantia sul secondo palo sovrasta Mangraviti per il punto del vantaggio.

Passano due minuti e ancora l’ex Spal, stavolta su cross da destra, ci prova in mezza rovesciata: palla sul fondo. Il Brescia non riesce a fare due passaggi, la Feralpi domina e potrebbe segnare ancora con un colpo di testa di La Mantia e un siluro di Letizia va in coast to coast chiamando Lezzerini alla parata in bagher. Il Rigamonti fischia le rondinelle, la Nord chiede "undici leoni".

Niente da fare. Gli uomini di Vecchi giocano a memoria. Il Brescia si vede solo al 37’ quando sugli sviluppi di una punizione battuta da Ndoj, Paghera serve Bisoli che si divora il gol del pareggio. Al 40’ Lezzerini vola a deviare in angolo una botta di Kourfalidis.

Nella ripresa le squadre si allungano. La Feralpi continua ad essere pericolosa in contropiede con Butic e La Mantia, nel Brescia gli ingressi di Olzer e Huard per i fischiatissimi Ndoj e Fares danno una scossa che si concretizza al 18’ con il tiro di Van de Looi dalla lunga che Pizzignacco respinge, arriva Dickmann che spara fuori. Il Brescia sfiora il pareggio in due occasioni: tiro di Van de Looi da fuori (Pizzignacco c’è) e di Bianchi, sul quale Huard diventa involontario difensore per Vecchi. Grande occasione alla mezzora per i biancoazzurri: Olzer (il suo ingresso ha cambiato il match) salta l’uomo e calcia, Pizzignacco respinge, Moncini non trova la deviazione vincente. Ancora più clamorosa quello che accade due minuti dopo: diagonale di Bianchi, respinge Pizzignacco, Borrelli colpisce il palo. Il meritato pareggio arriva al 91’: cross di Dickmann, sponda di Borrelli di testa e Moncini insacca a porta semivuota. Finisce con i cori "Resterete in serie B" dalla Nord e "Brescia, Brescia" dal settore ospiti una bella serata di calcio.