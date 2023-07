FeralpiSalò: Felici arriva, Di Gennaro può partire da Salò (Brescia)

SALÒ (Brescia)

Sabato sera, nel momento di sollevare al cielo la Steel Cup che ha aperto nel segno della fiducia la nuova stagione, erano ben delineati i passi della FeralpiSalò sul mercato, ormai pronta a mettere a disposizione di Stefano Vecchi altre due pedine come Mattia Felici e Bruno Martella. Ieri la società del presidente Giuseppe Pasini ha annunciato l’approdo sulle sponde del Garda dell’ex attaccante della Triestina: "Sono molto contento per questa nuova esperienza - sono state le prime parole da giocatore della FeralpiSalò per Felici, classe 2001 - Sono carico e pronto ad unirmi al gruppo per dare una mano".

L’attesa per la fumata bianca dell’arrivo di Felici ha dunque avuto breve durata, ma le prossime ore porteranno anche l’ufficializzazione del ritorno di Bruno Martella in provincia di Brescia, dove ha vinto un Campionato di B con le Rondinelle. L’esperto difensorecentrocampista ha infatti lasciato ieri mattina il ritiro della Ternana a Cascia. Il suo imminente arrivo, del resto, era già stato anticipato dai dirigenti salodiani, che al termine della Steel Cup hanno confermato che per l’arrivo in verdeblù dell’eclettico classe ’92 "era ormai tutto fatto".

Movimenti importanti per la neopromossa, che vuole farsi pronta all’appuntamento con la B, ma che non completano il lavoro del ds Andrea Ferretti, ancora impegnato in diverse trattative. Tra queste rimane in evidenza l’inserimento di un giocatore in attacco, mentre dall’altra parte si continua a monitorare la posizione di Matteo Di Gennaro (’94). Il centrale ha ribadito di trovarsi bene a Salò, ma sta ricevendo offerte importanti (Vicenza in primis) dalla serie C. Qualora l’ex Livorno finisse per accettare la corte che proviene dalla terza serie, i gardesani punterebbero sul centrale Daniele Ghilardi (2003), di proprietà dell’Hellas Verona, ma che ha giocato l’ultima stagione nel Mantova ed è un punto di forza dell’Under 20 azzurra. Lu.Ma.