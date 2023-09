FeralpiSalò sconfitta ancora, 3-0 al Palermo

di Luca Marinoni

PALERMO

Sale a quattro la serie delle sconfitte consecutive della FeralpiSalò in questo suo difficilissimo approccio alla serie B.

Visto il momento delicato mister Vecchi apporta dei correttivi ed affronta il quotato Palermo puntando sulla difesa a tre, ma i rosanero confermano le loro ambizioni e si impongono con un secco 3-0 che consolida la voglia di lottare per i primi posti della formazione del bagnolese Corini e imprigiona ancora a quota zero la compagine gardesana.

Complice l’assenza di capitan Carraro per un fastidio muscolare, la FeralpiSalò si presenta al Barbera cercando di trovare nuove soluzioni e pone in cabina di regia a centrocampo Fiordilino.

L’incontro con i rosanero, però, ricalca a grandi linee la sceneggiatura delle partite precedenti della squadra di Vecchi, capace di offrire alcuni spunti interessanti in avvio, ma troppo fragile in difesa e incapace di reagire una volta passata in svantaggio.

A Palermo la compagine di mister Vecchi parte bene. Compagnon nei primi minuti chiama al lavoro la difesa rosanero, ma basta un lancio lungo al 15’ di Di Mariano e i piani degli ospiti vanno in frantumi.

La sfera giunge ad Insigne che disegna la traiettoria che non lascia scampo a Pizzignacco. La FeralpiSalò non riesce a rendersi pericolosa nel primo tempo e affida la sua rincorsa alla ripresa, ma al 1’ Segre conquista un pallone e lo serve a Stulac che, in pratica, infrange definitivamente le speranze bresciane. La squadra di Corini può controllare in tutta sicurezza le sorti della gara e nel finale il neo-entrato Di Francesco può festeggiare il suo esordio con il 3-0 che mortifica ancora di più la FeralpiSalò.

Nel prossimo turno i bresciani se la vedranno con il Modena che continua a volare e battendo anche il Pisa rimane a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 e una gara da recuperare.