"Ferita aperta già nel 2012"

Lidia Mangani, residente in via Redipuglia, consigliera del Ctp 1: "Adesso vediamo questa ferita dell’ex Stracca, ma ce la portiamo dietro dal 2012 quando la vecchia proprietà aveva già fatto uno sbancamento interno. Adesso la situazione è visibile a tutti. E tra qualche mese ci sarà anche il cantiere dell’ex Ipsia. Una preoccupazione è quella di capire che fine farà quest’area, l’urgenza, naturalmente, è quella di rimuovere la gru, ripristinare il marciapiede e mettere in sicurezza tutta la zona. L’altra cosa riguarda questo cantiere: una delle ipotesi, visto che il parcheggio è stato fatto, è che lo si potrebbe destinare ai residenti, realizzando sopra una piazza con relativo centro civico. E poi che fine ha fatto la petizione dei residenti?"