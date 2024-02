"Ferite o feritoie", quando il dolore ci aiuta a rinascere

Nuova mostra alla Galleria Papini di Ancona. E’ "Ferite o feritoie" dell’artista anconetana Luciana Loccioni, che sarà inaugurata sabato (ore 18) negli spazi espositivi di via Bernabei, con la presentazione dello storico dell’arte Michele Servadio. "Cos’è la ferita se non quel dolore silenzioso che lacera dentro, che mette alla prova i ferri del coraggio per andare oltre – scrive Loccioni – Una a fianco all’altra, le ferite tracciano il cammino su binari che mai s’incontrano. Segni che narrano sul corpo memorie di abbandono. Feritoie quando lasciano aperto un varco di speranza". Anna Maria Alessandrini, presidente dell’Associazione culturale Galleria Papini sottolinea che "Luciana Loccioni si esprime con maestria nell’arte figurativa, nell’informale, nella scultura ed anche nelle varie altre tecniche, esprimendosi in maniera colta e personale, proponendo sempre progetti dai contenuti molto significativi. In questa mostra presenta per lo più sculture realizzate con varie tecniche e materiali, che esprimono al meglio sia le sue capacità artistiche sia la espressività concettuale inerente al tema proposto".

Scrive Michele Servadio: "Simboli esoterici realizzati attraverso complesse procedure di fusione e saldatura prendono forma e vita davanti allo spettatore; obelischi, scudi e composizioni astratte hanno in comune una materia torturata, lacerata, una materia che grazie alla sua abilità si fa carne e si offre, orgogliosa e spoglia, allo sguardo di chi l’osserva". La mostra resterà aperta fino al 17 marzo (orario di visita: da giovedì a domenica, ore 17.30-19.30).