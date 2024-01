Fermani: "L’Osimana si è rialzata dopo Civitanova, ora tutto contro l’Azzurra Colli"

"La squadra ha fame di vincere, vogliamo risalire il prima possibile". E’ uno degli ultimi arrivati in casa Osimana (Eccellenza), ma parla già da veterano. Nicholas Fermani domenica è stato uno dei migliori dei giallorossi che al Diana hanno superato di misura il Montegiorgio in una sfida con in palio importanti punti salvezza. "Oggi è fondamentale" ha urlato ai suoi compagni capitan Patrizi domenica poco prima del fischio d’inizio. "Eh si, è stata una vittoria fondamentale per il morale - conferma Fermani - perché venivamo dallo stop di Civitanova dove c’è stata la prestazione, ma non il risultato. Contro il Montegiorgio sapevamo che non era facile, dovevamo essere pazienti e aspettare il momento giusto e per fortuna siamo riusciti a sbloccarla". Adesso testa alla trasferta sul campo dell’Azzurra Colli, ultima della classe. "Non ci possiamo permettere di guardare la classifica, non sottovaluteremo l’avversario, dobbiamo fare risultato". Parola di Fermani, un passato anche in D e che ha scelto l’Osimana "perché conoscevo già la serietà della società e l’importanza che ha questa piazza. Si lavora con molta serenità ma soprattutto con tanta voglia di migliorarsi. Conoscevo già alcuni giocatori come Borgese, Bellucci, Alessandroni e sono stato contento di ritrovarli a Osimo". La settimana in casa Osimana si è aperta con Luca Ambanelli e Cristian Triana che si sono sottoposti ad Arezzo all’operazione per la ricostruzione del crociato. Tutto ok hanno fatto sapere dalla società: in questi giorni inizieranno la riabilitazione.