"Fermata Amazon, la Regione prende ancora tempo"

Fermata ferroviaria di Amazon all’Interporto? La Regione, incalzata, dice di essere in attesa dei dati di flusso di traffico. L’assessore regionale Goffredo Brandoni ha risposto al consigliere regionale del Pd, Antonio Mastrovincenzo. "Si condivide l’opportunità di affrontare congiuntamente coi vari soggetti interessati, quindi Comune, Provincia, Interporto, Amazon, Rfi, Trenitalia e Anas, la questione dei trasporti e di un’auspicabile intermodalità per l’accesso al centro logistico non appena saranno disponibili i dati di flusso di traffico che si prevede possano generarsi. Solo in esito all’acquisizione di informazioni, si ritiene utile convocare un incontro tra i soggetti coinvolti nella filiera istituzionale". "La risposta dell’assessore Brandoni – sottolinea Mastrovincenzo – è, come al solito, una non risposta. Perché dilazionare così i tempi di un incontro istituzionale? Su dati almeno di massima, anche se non dettagliati, credo si possa cominciare a ragionare da subito insieme alle altre istituzioni interessate. A meno che non siano in corso interlocuzioni riservate di cui non siamo a conoscenza. Il tema della mobilità sostenibile è fondamentale in questo processo di sviluppo relativo al mega hub di Amazon: affrontarlo con tempestività e con lungimiranza dovrebbe essere una priorità assoluta per la giunta Acquaroli. Così purtroppo non è".