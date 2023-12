Fermata treni ad Amazon: è tutto bloccato

di Sara Ferreri

Una fermata ferroviaria all’Interporto dove sta sorgendo il mega hub Amazon (dovrebbe essere operativo tra un anno esatto) per rendere più sostenibile lo spostamento di oltre mille dipendenti? Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, nove mesi fa, ha scritto una lettera al governatore Francesco Acquaroli per chiedere di percorrere insieme quella strada, ma l’appello sembra essere caduto nel vuoto. Il primo cittadino di Jesi, nella lettera al presidente Acquaroli, auspicava che ci fosse un coinvolgimento diretto anche di Rfi e Trenitalia, cosicché insieme ai soggetti istituzionali – Regione, Provincia, Comune di Jesi, Interporto Marche – si potesse ragionare "per trovare la migliore soluzione". Interlocuzioni ci sarebbero state ma al momento l’idea di portare treni passeggeri all’interno dell’hub Amazon come avviene in altre strutture simili d’Italia è solo sulla carta. Dalla Regione in particolare non sono ancora arrivate risposte o convocazioni. Se n’è discusso in aula.

A chiedere delucidazioni da parte dell’opposizione è stato il consigliere comunale Tommaso Cioncolini (JesiAmo) che ha espresso stupore per i pochi fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione versati da Amazon, 4,3 milioni destinati a interventi sulla viabilità cittadina e a mitigare gli effetti della circolazione di migliaia di veicoli ogni giorno sulle infrastrutture attorno all’Interporto. Il primo cittadino ha concentrato l’attenzione sulla fermata ferroviaria piuttosto che sull’adeguamento delle uscite di superstrada e autostrada.

"Il tema non è la progettazione dell’opera pubblica. L’implementazione delle infrastrutture attiene più ad una dimensione extra cittadina – ha detto in aula –. In particolare se la superstrada e il casello siano di dimensioni compatibili con il transito dei mezzi immagino che siano questioni che la Regione stia chiedendo agli enti competenti e la risposta immagino sarà dovuta. La domanda per noi è: ‘Come facciamo a ridurre il traffico veicolare?’. Ci siamo per questo rivolti alla Regione e tramite essa a Trenitalia per avere treni che servano rispetto ad una soluzione per la quale la stessa Amazon ha dato piena disponibilità. Per facilitare quindi un trasporto alternativo".

Il Comune ha bussato ormai da nove mesi e in attesa che la Regione risponda il sindaco ha convocato un altro tavolo: "Per l’11 gennaio – spiega Fiordelmondo – ho convocato un incontro della consulta attività produttive estendendola anche ai Comuni del territorio".