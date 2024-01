"Fermate del bus troppo pericolose"

Messa in sicurezza delle fermate dell’autobus a Rocca Mare, il comitato spontaneo del quartiere torna a chiedere interventi non più rimandabili. Lo ha fatto, nei giorni scorsi, con una lettera che ha visto, tra i vari destinatari, il sindaco Stefania Signorini, seppure la competenza della Statale Adriatica sia dell’Anas. "La presente, a nome di alcuni residenti della località di Rocca Mare – si legge nella missiva recapitata anche al nostro giornale –, per sollecitare il suo intervento presso gli organi proprietari della Ss16 Adriatica". L’area in questione è la stessa dove il 7 dicembre ha perso la vita Adria Pannelli, 59 anni, maestra di sostegno, che si stava recando di buon mattino a prendere il mezzo pubblico per raggiungere la scuola Maggini di Ancona, dove lavorava. La donna, infatti, era stata travolta da un’auto pirata che procedeva verso nord. Il conducente si era costituito solo molte ore dopo ai carabinieri della stazione di Collemarino, ponendo fine a una mezza giornata di ricerche da parte della polizia locale falconarese, anche grazie all’ausilio del Targasystem. Da Rocca Mare, i cittadini – oggi come allora, visti i ripetuti appelli che si sono susseguiti nel tempo – tornano a invocare soluzioni celeri e che possano una volta per tutte "risolvere il problema delle due fermate degli autobus all’altezza dell’ingresso del quartiere e usate da noi residenti e da altre persone che si recano in spiaggia o nel nostro lungomare. Queste fermate, compresa quella per Senigallia, non sono a norma rispetto al codice stradale e decreti attuativi, quindi vanno messe a norma o chiuse. Ciò al fine di evitare altri incidenti, talvolta gravi o mortali, come quelli accaduti da poco". Le fermate appaiono sepolte dalla vegetazione, malconce e perfino scarsamente segnalate. Emblematiche le immagini scattate da alcuni automobilisti in orario notturno, quando le fermate risultano completamente invisibili, perché neppure illuminate. Ecco, dunque, una nuova richiesta alle istituzioni competenti, affinché sistemino presto le piazzole dedicate a chi attende il bus. Persone che vorrebbero farlo sempre con massima sicurezza.