"Fermate l’impianto Edison". Comitato, protesta in Provincia

Per l’impianto di trattamento di rifiuti speciali nella Zipa di Jesi si deciderà entro l’estate, ma il confronto tra il presidente della Provincia, Daniele Carnevali, e la delegazione dell’Assemblea permanente "Stop Edison" di Jesi, avvenuto ieri mattina nella sede della Provincia a seguito della manifestazione organizzata all’esterno, sembra aver soddisfatto entrambe le parti.

I rappresentanti dell’Assemblea permanente hanno ribadito la loro contrarietà all’impianto di Edison Next Recology, e hanno chiesto all’amministrazione provinciale di mettere in campo tutte le azioni possibili per bloccare il progetto. "Innanzitutto abbiamo dimostrato la disponibilità ad ascoltare il territorio aprendo la sede in un giorno di chiusura – ha dichiarato il presidente Carnevali –, per cercare di chiarire tutti i dubbi che hanno i cittadini sull’impianto e sulla procedura. Abbiamo cercato di tranquillizzarli sul fatto che abbiamo ben presente la contrarietà del territorio. Tra l’altro sia la giurisprudenza sia le normative prevedono che in sede di conferenza di servizi ne venga tenuto conto. Abbiamo parlato delle tempistiche, della procedura, per cui probabilmente entro l’estate si verrà a definire e chiudere quella che è la conferenza di servizi, e di quelle che sono state negli ultimi giorni le interlocuzioni con il Comune di Jesi, la proprietà Edison e il consorzio Zipa per definire la disponibilità dell’area".

Moderata soddisfazione è emersa anche dalla delegazione che ha incontrato il presidente Carnevali e il dirigente del settore ambiente Sergio Bugatti: "Abbiamo approfondito tanti aspetti anche tecnici – ha spiegato a fine incontro Paolo Gubbi, presidente del comitato di quartiere Smia-Zona industriale di Jesi e membro dell’Assemblea permanente "Stop Edison" –. Inoltre abbiamo messo sulla bilancia la preoccupazione del territorio sulle conseguenze che potrebbe avere quest’impianto sulla salute pubblica. Tutto quello che abbiamo fatto finora, anche la manifestazione qui davanti alla Provincia, è stato fatto per sottolineare la grande opposizione popolare a quest’insediamento per le eventuali ripercussioni sulla salute, sul territorio e sull’economia di Jesi e della Vallesina. La risposta che abbiamo ricevuto è che la Provincia terrà in particolare considerazione la nostra preoccupazione, anche perché nella procedura autorizzativa l’elemento della contrarietà del territorio è un aspetto significativo. Comunque non abbasseremo la guardia". Al presidio ha partecipato anche il vicesindaco del Comune di Monsano, Tonino Cingolani presente in veste ufficiale.

Giuseppe Poli