Fermate prima dei furti Avevano arnesi da scasso: pronte per i colpi in casa

Avevano adocchiato un condominio, al Piano ed erano pronte ad entrare in qualche abitazione per commettere furti. La segnalazione di un residente prima e l’intervento congiunto di polizia e guardia di finanza poi ha fermato due sospette ladre. Una è stata anche presa ed identificata. Aveva con se attrezzi da scasso: due cacciaviti. È stata denunciata per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. L’altra è tuttora ricercata dalla polizia. Le due donne sono di nazionalità straniera. Ieri pomeriggio si aggiravano in via Ragusa, tra piazza Ugo Bassi e via Giordano Bruno. Un residente non le aveva mai viste in zona e per questo, visto che si avvicinavano ai portoni con fare sospetto, ha chiamato il 112 per segnalarle. Una pattuglia della polizia è stata mandata sul posto. Mentre la volante arrivava c’erano i finanzieri in zona che avevano già bloccato una delle due donne. L’altra era riuscita a fuggire via. Gli agenti si sono messi alla ricerca di questa, svanita nel nulla. Su di lei sono ancora in corso le ricerche. L’altra donna aveva due cacciaviti. È stata portata in questura dove è emerso che aveva dei precedenti proprio per furto in appartamento. Sono in corso indagini per risalire alla complice. In merito alla sua presenza lungo la via non ha dato spiegazioni. La polizia ricorda di fare attenzione in questo periodo per la presenza di ladri. Oltre ad accorgimenti standard, come non lasciare soldi in casa, dotarsi di sistemi di allarme, chiudere bene gli infissi, si può scaricare la App YouPol della polizia per segnalare episodi furti, di spaccio, bullismo, e reati di violenza che si consumano anche tra le mura domestiche. L’app, da scaricare su dispositivi IOS e Android, è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato. Dall’app è inoltre possibile chiamare direttamente il 112 le segnalazioni vengono così ricevute dalla sala operativa della qestura. Per chi non vuole fornire i propri dati al momento della registrazione, è prevista la possibilità di fare segnalazioni anche in forma anonima. Ugualmente chi è stato testimone diretto o indiretto, ad esempio, il vicino di casa, può denunciare il fatto inviando un messaggio dall’applicazione anche allegando, quando possibile, foto e video.