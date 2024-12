Fermato al Viale con la cocaina nascosta in un calzino: patteggia

Aveva allestito la base dello spaccio di droga in una panchina del viale della Vittoria. La squadra mobile della polizia lo aveva trovato a maggio scorso, con 40 grammi di cocaina: una parte la nascondeva in casa, 21 involucri dentro un calzino insieme a 7mila euro in contanti. In sette mesi è stato arrestato e condannato il pusher di 29 anni, tunisino, muratore e richiedete della protezione internazionale. Lunedì ha patteggiato la pena davanti alla gup Francesca De Palma: un anno e otto mesi. Era difeso dall’avvocato Alessia Bartolini. Lo straniero percepiva anche un sussidio economico prima di finire in manette. In Italia è arrivato un anno fa, con moglie e due figli minorenni. Dal suo paese era partito il 12 luglio del 2023 e al suo arrivo aveva fatto richiesta di rifugiato e gli era stato dato un permesso provvisorio in attesa che la commissione territoriale esaminasse la sua domanda. Godeva anche di un sussidio di 150 euro al mese. La Tunisia è considerata però un paese sicuro per cui la richiesta di protezione internazionale gli era stata giudicata infondata e la domanda respinta, proprio alcuni giorni prima dell’arresto. Il tunisino aveva poi fatto ricorso al giudice che aveva sospeso il provvedimento in vista dell’udienza che ci sarà in sede civile.