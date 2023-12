Fermato mentre spaccia: "Mi servivano i soldi"

di Silvia Santini

L’hanno visto l’altra sera mentre cedeva una dose di droga a un’altra persona. Erano di pattuglia a Castelfidardo dopo le 20 quando hanno notato la scena tra San Rocchetto e Crocette. Il giovane, 22enne albanese, è stato perquisito sul posto. La dose intanto è stata recuperata subito dai militari, 0,49 grammi di cocaina. Addosso e a casa, dove i carabinieri guidati dal comandante Giglio hanno svolto la seconda perquisizione, sono stati rinvenuti 17 grammi della stessa sostanza stupefacente e circa 600 euro, ritenuti provento di spaccio. In tutto insomma 27 dosi, alcune delle quali sarebbero state nascoste negli slip, trovate appunto dai militari quando lo controllavano. Il domicilio del 22enne si trova a Porto Recanati ed è proprio lì che hanno rinvenuto il resto della cocaina e i soldi. Per il giovane è scattato l’arresto per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo le pratiche di rito, è stato accompagnato nella camera di sicurezza della caserma di Osimo dove ha passato la notte in attesa del processo per direttissima che si è tenuto ieri mattina. In quella sede ha detto al giudice che aveva bisogno di soldi per aiutare la famiglia in Albania. In Italia è incensurato. L’arresto è stato convalidato in carcere e il giovane, difeso dall’avvocato Antonella Devoli, rimesso in libertà in attesa del processo. Chiesti i termini a difesa, l’udienza è stata rinviata al 13 febbraio. La difesa valuterà un rito alternativo. Proseguono intanto i controlli per le strade della Valmusone in questo periodo di festività natalizie, estesi ai luoghi di maggiore aggregazione come Loreto e la Santa Casa dove si attendono tantissimi fedeli per le celebrazioni eucaristiche in programma in basilica.